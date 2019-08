Scontro tra due autocarri sull'Aurelia, un uomo estratto dall'abitacolo

I Vigili del fuoco del comando di Grosseto, sono intervenuti alle 16.00 sulla statale Aurelia 4 corsie, subito dopo lo svincolo di Alberese in direzione Roma, per un incidente stradale tra due autocarri.

I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre un uomo rimasto incastrato all'interno dell’abitacolo, per consegnarlo al personale medico del 118 ed elisoccorso. Infine si è provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Sul posto personale Polizia Stradale.

Per quanto riguarda la circolazione è rimasta bloccata durante le operazioni di soccorso, al termine delle quali, è stata riaperta una corsia per consentire il deflusso delle auto incolonnate.

