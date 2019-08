Scontro moto-auto in via Baccio da Montelupo, due feriti in ospedale in codice rosso

Uno scontro auto-moto e due giovani in ospedale in gravi condizioni. È successo ieri sera in via Baccio da Montelupo, nei pressi del semaforo di Ponte a Greve di fronte alla stazione di rifornimenti. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale poco prima delle 23 un’auto condotta da un 58enne della provincia di Firenze stava uscendo da distributore quando, per cause ancora da accertare, ha urtato violentemente una motocicletta che stava sopraggiungendo da Scandicci diretta verso Firenze. Il conducente, 19enne, è caduto rovinosamente a terra mentre la passeggera, 16 anni, è stata sbalzata dalla moto finendo nel fosso dalla parte opposta della strada rispetto alla stazione di servizio. Sul posto due pattuglie dei Vigili del Fuoco, che hanno recuperato la ragazza dopo diversi tentativi, due della Municipale, una dei Carabinieri, tre ambulanze e un’auto medica. I due giovani, entrambi della provincia di Firenze, sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. Il conducente dell’auto è risultato negativo al pretest sul tasso alcolemico. La carreggiata è rimasta chiusa dalle 23 alle una meno un quarto per operazioni di rilievo e ripristino. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze