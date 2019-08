Scuola e lavoro, dibattito con l'assessore Grieco alla Versiliana

L'assessore a Lavoro, formazione ed istruzione della regione Toscana, Cristina Grieco, sarà nuovamente ospite della Versiliana, dopo l'esperienza di sabato scorso. Nel tardo pomeriggio di domenica prossima, 11 agosto, parteciperà infatti a un dibattito sulla formazione e sulle aziende toscane dal titolo "Scuola e lavoro, nuove frontiere". All'incontro, moderato da Claudio Sottili, parteciperà anche il giornalista televisivo Paolo Del Debbio, noto per la conduzione di importanti trasmissioni di attualità sulle reti Mediaset.

Nel corso della serata sarà raccontata l'esperienza della Futura Lavorazioni Meccaniche di Santa Croce sull'Arno, azienda che, grazie all'intuizione dell'imprenditore Ivo Mancini, ha realizzato al suo interno una scuola di meccanica all'avanguardia in Italia.

L'appuntamento è per domenica 11, alle 18.30, al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta, in Versilia, dove per l'occasione saranno presenti molti imprenditori interessati ad interloquire con l'assessore regionale Grieco.

Fonte: Giunta Regionale

