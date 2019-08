Scuole in provincia di Lucca, 660mila euro per i lavori

Oltre 660mila euro complessivi per lavori di manutenzione straordinaria di vario genere e acquisto di forniture beni mobili. E’ questa la cifra stanziata dalla Provincia di Lucca che il consigliere delegato all’istruzione Luca Poletti annuncia attraverso la contrazione di una serie di mutui con la Cassa depositi e prestiti, che permetterà all’ente di Palazzo Ducale di finanziare una serie di interventi migliorativi per le strutture e la didattica degli istituti superiori di propria competenza in Lucchesia e in Versilia.

Nel dettaglio l’amministrazione provinciale, con 276mila euro di investimento, potrà intervenire per il ripristino, la manutenzione e la cura di aree verdi, così come sulle copertura degli edifici e sull’adeguamento dei servizi igienici compresi gli impianti di smaltimento dei liquami. Inoltre saranno sistemati gli infissi interni ed esterni degli istituti, di varie tipologie costruttive, alluminio/legno e infissi di sicurezza per l’antincendio che presentano malfunzionamenti, cedimenti, rotture di cerniere, vetri, serrature.

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico 2019-2020, la Provincia di Lucca si è attivata inoltre per sostituire beni mobili per la didattica e per l’acquisto di nuovi materiali utilizzati dagli studenti, dai docenti ma anche da personale ausiliario degli istituti superiori.

Palazzo Ducale, quindi, spenderà 100mila euro per l’acquisto di nuovi banchi, sedie e cattedre, lavagne, armadi, armadietti per studenti, scaffali, tavoli per riunioni, banconi per l’accoglienza, armadi e sedie per sale professori, attaccapanni, sgabelli e tende.

Ulteriori 185mila euro, invece, serviranno per lavori di manutenzione straordinaria degli infissi, delle copertura piane, dei terminali di riscaldamento, delle centrali termiche, degli impianti di telegestione, dell’illuminazione di emergenza degli istituti scolastici superiori del territorio provinciale.

Si segnalano alcuni interventi specifici dei 185mila euro, tra i quali lavori di manutenzione straordinaria all’Istituto “Campedelli/Galilei” di Castelnuovo Garfagnana per la sostituzione dei fan-coil con radiatori in alluminio; al Liceo classico “Machiavelli” di Lucca per la manutenzione straordinaria della centrale termica della palestra; all’istituto “F.lli Pieroni” di Barga per la sostituzione dell’elettropompa della centrale termica; altre manutenzione straordinarie sugli impianti di illuminazione di emergenza sono previsti all’ITI “Fermi” di Lucca, mentre 30 mila euro dei 185mila complessivi saranno destinati alla sistemazione degli impianti luce ordinari di molti edifici scolastici.

Fonte: provincia di Lucca - ufficio stampa

