Serie D, Fc Ponsacco nel Girone E: 9 toscane tra le avversarie

Previsioni rispettate. L’Fc Ponsacco 1920 è stato inserito nel Girone E, quello composto dalle formazioni da 9 formazioni toscane (Aglianese, Gavorrano, Grassina, Grosseto, Montevarchi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Tuttocuoio), 4 umbre (Bastia, Cannara, Foligno e Trestina) e altrettante laziali (Albalonga, Flaminia, Monterosi e Pomezia).

“E’ un girone forse con un po’ meno qualità rispetto ad altri, anche se comunque vi sono squadre importanti come Gavorrano, Foligno e San Donato Tavarnelle, ma con un tasso agonistico molto elevato dato che andremo a giocare su tantissimi campi caldi quali quelli del Lazio e dell’Umbria” sottolinea il direttore sportivo Andrea Luperini. E questo è sicuramente un elemento da tenere in considerazione “tenuto conto che avremo una squadra molto giovane – continua il diesse –, di quelle che tendono molto a giocare a calcio ma magari hanno un po’ meno confidenza con le ruvidezze e gli ambienti infuocati della serie D. Vuol dire che dovremo crescere in fretta”.

Altro aspetto da tenere in considerazione è quello della logistica: “Sicuramente la stagione scorsa, con un girone quasi interamente toscano, ci era andata meglio: quest’anno, invece, ci sarà anche qualche trasferta impegnativa pure sotto questo profilo, ma cercheremo di fare del nostro meglio”.

Fonte: FC Ponsacco 1920 - Ufficio Stampa

