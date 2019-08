Siena, torna l'appuntamento con Bimbiamici in notturna

Torna il prossimo 22 agosto l’appuntamento con “Bimbimbici in notturna” che vedrà invadere il centro storico di Siena da tante biciclette guidate da bambini e genitori. L’amministrazione ha concesso all’associazione “Fiab – Amici della Bicicletta” il via libera alla pedalata non competitiva e il conseguente attraversamento del centro storico. "Si tratta di un’iniziativa che nel corso degli anni ha sempre riscosso successo sia di partecipazione sia di divertimento per grandi e piccini – commenta l’assessore allo Sport, Silvia Buzzichelli -. Bimbimbici in notturna rappresenta anche un’ottima occasione per coinvolgere genitori e figli, insieme, nell’attività sportiva e nella scoperta della nostra meravigliosa città".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

