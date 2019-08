È stato colpito con un cacciavite al torace dopo aver tentato di sedare una lite. È accaduto in viale IX agosto a Firenze la notte scorsa. L'uomo, un 34enne del Senegal, è stato colpito con il cacciavite all'altezza dello sterno. Soccorso dai sanitari del 118 è stato poi portato all'ospedale fiorentino di Careggi, ma la ferita non sarebbe grave. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte della polizia per risalire ai responsabili.

