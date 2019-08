Beat Festival è anche sport col primo 'Triathlon Città di Empoli'

Tutto è pronto al Parco di Serravalle per il primo Triathlon Città di Empoli, che si terrà il 1° settembre ed è stato presentato oggi, venerdì 9 agosto. Tra poche settimane approderà il Beat Festival proprio a Serravalle e in quei giorni il Triathlon sarà protagonista in mezzo all'Area Sport, alla quale parteciperà Radio Lady.

Il primo Triathlon Città di Empoli sarà diviso in due gare, quella 'Kids' valida per il Circuito di Coppa Toscana Giovanile 2019 e quella 'Sprint' per la categoria Bronze, quindi per partecipanti più esperti. Non si effettueranno iscrizioni il giorno della gara, per questo è importante iscriversi prima in questo sito.

Come si svolgerà? Ovviamente sarà diviso tra nuovo, bici e corsa. Il nuoto si terrà nella piscina olimpionica da cinquanta metri all'aperto con partenza in più batterie in base al numero dei partecipanti; la bici invece su un percorso pianeggiante quasi del tutto chiuso al traffico tra via delle Olimpiadi, via della Tinaia e via Arnovecchio; la corsa infine sarà nei percorsi pedonali interni al Parco di Serravalle.

"Il Triathlon viene considerato uno sport di inizio ed è una cosa importante riuscire a organizzare le gare a Empoli. Speriamo di destare interesse in tutta la città. Osserviamo che molta gente si è avvicinata alla disciplina" ha detto Fabio Ninci, cofondatore e dirigente Empoli Triathlon Asd. Soddisfazione da parte dell'assessore Fabrizio Biuzzi: "Sono felice per questo evento, si fa sviluppare a Empoli una nuova disciplina. Ringrazio la società che ci ha creduto, per me è estremamente positivo".

Da sottolineare che la gara di Triathlon si inserisce nella vasta Area Sport del Beat Festival, in cui sarà presente Radio Lady che intratterrà grandi e piccini fino a tarda sera con appositi dj set. Biuzzi ci ha tenuto a specificare che questa area è una componente importante del festival, dato che è attiva ormai fin dalla nascita del Beat. Saranno moltissime le discipline in mostra: arti marziali, ginnastica artistica, pole dance, dodgeball, scherma, tessuti, basket, arrampicata, cheerleading, motori, agility dog, danza, pattinaggio e calcio sociale.

Tutte le notizie di Empoli