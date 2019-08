In zona pratese 180 bambini non ancora vaccinati

Nel territorio pratese, dal report sulle vaccinazioni in età pediatrica effettuato dall’area Igiene e Sanità Pubblica della Asl Toscana centro diretta da Giorgio Garofalo, risulta che circa 180 bambini nati negli anni 2014-2017 e residenti nei Comuni Area territoriale Pratese, non hanno ancora ricevuto le dosi di vaccino contro alcune malattie infettive, tra le quali: tetano, poliomelite, epatite B e morbillo.

Per alcuni vaccini e in alcune aree territoriali dell’Azienda Usl TC è stato raggiunto il 95% della copertura, considerata la soglia minima per la cosiddetta “immunità di gregge".

L’Asl rinnova la raccomandazione alla regolarizzazione nei riguardi dell’obbligo vaccinale, ricordando che, per la frequenza agli asili nido ed alla scuola dell’infanzia la regolarità vaccinale è requisito obbligatorio.

Fonte: Ausl Toscana Centro

