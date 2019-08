AdF, in arrivo i kit con borracce e bicchieri per giunte e consigli comunali

Acquedotto del Fiora, in arrivo i kit con borracce e bicchieri per giunte e consigli comunali. Come annunciato, tra le prime azioni concrete di questo nuovo mandato AdF, forte della sua mission incentrata sulla sostenibilità ambientale e in piena sintonia con la legge regionale sul “plastic free” e con la direttiva del Parlamento Europeo sul divieto di commercializzazione delle stoviglie monouso in plastica, ha predisposto dei kit costituiti da borracce e bicchieri con il proprio logo, che sono stati inviati in questi giorni a tutte le giunte e i consigli comunali dei Comuni soci per sostituire bottigliette di plastica e bicchieri usa e getta.

"La miglior azione è l'esempio - commenta il presidente Roberto Renai - per questo AdF, da anni in prima linea contro l’utilizzo della plastica monouso, ha voluto dare un messaggio forte nell’ambito dell’attuale campagna per il “plastic free”, incentivando le istituzioni a essere di esempio per i cittadini".

"Un primo gesto concreto per un cambio di passo – commenta il sindaco di Siena Luigi De Mossi - che vuole ribadire l’attenzione di Siena alla tutela e al rispetto dell’ambiente, anche attraverso scelte come questa, concordata con Acquedotto del Fiora, per consegnare ai nostri figli un mondo migliore. Vogliamo da Amministratori, dimostrare ai nostri cittadini che cambiare è possibile, un passo alla volta. La nostra Amministrazione sta studiando da tempo delle soluzioni senza inutili corse in avanti o primogeniture".

Fonte: AdF - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena