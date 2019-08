I Vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti nel Comune di Firenze in Piazza Valdelsa - Via Lippi e Macia, nei pressi della caserma militare, per l’incendio di una autovettura.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.

Sono scattati accertamenti per una sospetta causa dolosa nell'incendio della Bmw avvenuto nel pomeriggio a Firenze, nel quartiere di Novoli.

