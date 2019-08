A bordo di un'auto rubata, avevano appena svaligiato un appartamento: arrestati

Nell’ambito dei servizi preventivi svolti dai carabinieri di Prato per il contrasto ai furti in abitazione, nella nottata di ieri, i militari del Nucleo Investigativo hanno tratto in arresto due cittadini albanesi, S.E., 31 anni, e S.B., 35 anni, entrambi domiciliati a Prato, dopo avere consumato un furto in un appartamento di Campi Bisenzio.

I due ladri d’appartamento erano stati incrociati da una pattuglia in abiti civili nella tarda serata di giovedì mentre si aggiravano per le vie di Prato a bordo di una Audi Q3, risultata rubata a Calcinaia il 29 luglio scorso. Quindi sono stati seguiti fino a Campi Bisenzio e seguiti fino al loro domicilio, ove venivano bloccati immediatamente dopo essersi entrati in casa e trovati in possesso di vari monili in oro e orologi che risultavano avere asportato poco prima proprio in un appartamento in Campi Bisenzio, sito al 1° piano di via Novelli, dove si erano introdotti dopo aver forzato una finestra. Tale refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario, come pure l’autovettura Q3.

Gli autori del furto, su disposizione del P.M., D.ssa Laura Canovai, sono stati associati presso il Carcere di Prato, ove rimangono a disposizione dell’A.G..

