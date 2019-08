Brucia fuoristrada di un'associazione a Portoferraio

I Vigili del fuoco del Comando di Livorno, distaccamento di Portoferraio, sono intervenuti alle ore 18:00 nel Comune di Portoferraio in Via del Fosso di Riondo, per l'incendio di un fuoristrada parcheggiato all'interno di un garage in uso ad una associazione di volontariato.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno contenuto ed estinto l'incendio evitando la propagazione ad altri automezzi presenti all'interno del garage.

Non si segnalano persone coinvolte dall'incendio.

I locali non hanno subito danni strutturali, ma solo quelli derivati dal fumo.

