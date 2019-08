Un uomo è morto questa mattina dopo essere caduto in una cisterna di gasolio in località Il Riccio, nel comune di Cortona. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrerlo, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Da quanto si apprende la vittima, 75 anni, stava effettuando la sanificazione di una cisterna presente all’interno della sua proprietà, poi per cause ancora da chiarire vi è caduto all’interno.

