Cade un cornicione a Poggibonsi: non ci sono feriti

I Vigili del fuoco sono interventi nel Comune di Poggibonsi in Via Giuseppe Verdi, per la caduta di un cornicione. I vigili del fuoco, hanno effettuato il sopralluogo con l'ausilio dell’autoscala, rimuovendo alcune parti rimaste distaccate mettendo così in sicurezza la porzione danneggiata.

Si è reso necessario inoltre, dare l’inagibilità al soggiorno e alla terrazza dell’appartamento posto l’ultimo piano. Non ci sono persone rimaste coinvolte.Sul posto anche i carabinieri.

