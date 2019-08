Caduta di calcinacci in via Alamanni a Firenze, nel tratto tra viale Rosselli e via Jacopo da Diacceto. La strada è stata chiusa nella notte. Il transito di auto e mezzi privati è stato interdetto, mentre la tramvia svolge regolarmente il suo servizio. A comunicarlo è la polizia municipale. La chiusura è stata disposta dai vigili del fuoco.

