Controlli alla stazione di SMN di Firenze: 400 persone identificate, 2 denunce per droga

Sono 400 le persone identificate presso la stazione di Firenze Santa Maria Novella, uno dei 10 scali ferroviari dove lo scorso 8 agosto si è svolto un capillare straordinario controllo.

L’operazione denominata “Summer Clean Station 2” ha visto in campo diverse pattuglie della Polizia di Stato che, nell’arco delle ventiquattro ore, hanno presidiato la stazione.

L’attività di controllo dell’area ferroviaria è stata svolta congiuntamente dagli agenti della Questura di Firenze e della Polizia Ferroviaria che hanno predisposto mirati servizi allo scopo di contrastare ogni sorta di illegalità ed abusivismo, certo ostacolo alla libera fruibilità del servizio ferroviario.

All’interno della struttura ferroviaria la Polizia di Stato ha identificato numerose persone, molte delle quali cittadini stranieri. Tra quest’ultimi, 3 sono stati sottoposti a fermo per identificazione e denunciati per la violazione degli obblighi sul soggiorno. Nei loro confronti la Questura ha avviato le procedure di espulsione dal territorio nazionale. Nel corso dei controlli 2 cittadini stranieri di origine magrebina sono stati anche sorpresi con addosso qualche grammo di hashish e segnalati per detenzione per uso personale di stupefacenti.

