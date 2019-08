Fermato per un controllo in auto a Certaldo, a bordo marijuana e cocaina: arrestato

È stato fermato per un controllo a bordo della sua auto sulla 429 a Certaldo, a bordo aveva marijuana e cocaina. L'uomo, A.X. le iniziali, di origine albanese, residente a Fucecchio, con precedenti per la normativa sugli stranieri, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri della stazione locale.

L’uomo era già stato espulso dal territorio nazionale con altre generalità e rientrato in Italia dopo essersi sposato con una donna nata in Italia. Al momento del controllo, pur avendo presentato i documenti col nuovo cognome, ha declinato le vecchie generalità insospettendo i carabinieri.

Pertanto è stato accompagnato in caserma per approfondire il controllo e dall’autovettura, uno dei militari, ha sentito odore di marijuana. La successiva perquisizione dell’uomo e del mezzo ha dato esito negativo, ma l’odore avvertito dal primo militare era stato percepito anche dagli altri. Sul posto è quindi intervenuta anche l’unità cinofila antidroga del Nucleo di Firenze che ha confermato i sospetti dei militari. Il cane infatti ha ripetutamente indicato con decisione la presenza di droga nel cruscotto dell’autovettura.

L’auto è stata quindi portata in un’officina dove è stato smontato lo stereo. Dietro era stato ricavato un vano dove sono stati rinvenuti 3 involucri contenenti 500 grammi di marijuana sottovuoto e un involucro contenente oltre 50 grammi di cocaina. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed è stato tradotto presso il carcere di Sollicciano

