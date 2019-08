Interporto San Donato, Assotir a colloquio con il Sindaco di San Miniato

Nella mattinata di giovedì 8 agosto 2019 si è svolto l’incontro tra la delegazione di Assotir di Pisa-Lucca-Massa ed il sindaco di San Miniato (PI), Simone Giglioli, durante il quale si è discusso di due tematiche molto sentite dagli autotrasportatori locali: lo sviluppo del Truck Village e la necessità avanzata dalle imprese di trasporto di potersi insediare nell’interporto di San Donato. A colloquio con il sindaco erano presenti anche il Responsabile alle Infrastrutture e Sviluppo di Assotir, Alessandro Manzi, ed il Segretario Generale, Claudio Donati.

Durante la mattinata i trasportatori hanno esposto al primo cittadino di San Miniato l’importanza ed i benefici che le imprese trarrebbero dalla realizzazione del Truck Village, un’area di sosta conforme alle normative europee e dotata di ogni comfort per i conducenti dei mezzi pesanti: parcheggi sorvegliati, ristoranti, aree attrezzate per il rifornimento e la cura dei veicoli. Il Truck Village della “zona del cuoio”, inoltre, avrebbe anche il vantaggio di sorgere in prossimità della FI-PI-LI, strada extraurbana che tanti disagi crea ai trasportatori soprattutto a causa del forte congestionamento del traffico e dei limiti infrastrutturali.

La delegazione degli autotrasportatori di Assotir ha anche esposto al sindaco Giglioli l’interesse ad ottenere dei propri insediamenti nella zona dell’interporto al fine di ricoverare i mezzi aziendali ed ottenere, anche sotto il profilo logistico, vista anche la vicinanza alla FI-PI-LI, dei notevoli benefici.

Molto positiva è stata la risposta di Giglioli che non solo ha condiviso il punto di vista dei trasportatori ma si è proposto anche come figura di raccordo tra le varie realtà amministrative ed imprenditoriali, al fine di dare risposta alle molteplici esigenze dei trasportatori.

Soddisfatto anche il Segretario Generale Donati:” Siamo soddisfatti della disponibilità che il Sindaco di San Miniato ha dimostrato nei confronti della categoria per la realizzazione del Truck Village e degli insediamenti richiesti dai trasportatori. Sappiamo perfettamente che il percorso sarà lungo e con risultati tutt’altro che scontati ma partiamo dalla vicinanza dell’amministrazione comunale che rappresenta una solida base. Siamo pronti a lavorare insieme!”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Miniato