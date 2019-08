Intervento di riparazione urgente sulla rete idrica di Grosseto per una rottura improvvisa verificatasi oggi (10 agosto) in via Sidney Sonnino, nel tratto a monte del semaforo, non interessato dai lavori di rifacimento rete effettuati da AdF nei mesi scorsi. I tecnici di Acquedotto del Fiora sono prontamente intervenuti e sono in corso i lavori: l'intervento non dovrebbe comportare mancanze di acqua alle utenze e dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, nel corso della nottata. Potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell'acqua: AdF consiglia pertanto la chiusura degli ingressi delle autoclavi fino alle ore 24.

AdF ricorda agli utenti che per segnalare eventuali mancanze di acqua è disponibile il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.

Fonte: Ufficio Stampa

