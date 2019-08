Meningite, bimbo al Meyer è fuori pericolo di vita

Il bambino di 7 anni ricoverato per un caso di meningite da meningococco di tipo B il primo agosto scorso, è fuori pericolo di vita. Il bambino si trova all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bimbo della provincia di Arezzo arrivò al pronto soccorso dell'ospedale del Valdarno con diarrea, febbre alta, ipoattività, e poi, da qui, venne trasferito a Firenze. In una prima fase la prognosi era stata riservata, poi nei giorni scorsi un lieve miglioramento registrato dai medici, che adesso, però, escludono il pericolo di vita. Le cure, comunque devono proseguire e il bimbo deve rimanere ancora in ospedale.

