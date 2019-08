Nuovi incarichi per i funzionari della Questura di Pisa

Oggi 10 agosto 2019 alla presenza del Questore di Pisa dott. Paolo Rossi, nella sala Riunioni della Questura, sono stati ufficialmente presentati agli inviati della Stampa e delle Televisioni locali i funzionari della Polizia di Stato assegnati a ricoprire nuovi delicati incarichi dal 1 agosto 2019.

Il Commissario Capo dott. Fabrizio Valerio Nocita, nato a Roma il 4 novembre 1985 ma cresciuto di fatto in Calabria a Soverato (CZ), a seguito del trasferimento a Brindisi del suo predecessore dott.ssa Rita Sverdigliozzi, lascia il suo incarico di dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ufficio che ha diretto per 5 anni, e svolgerà le funzioni di dirigente la squadra Mobile della Questura di Pisa e quindi sarà il responsabile per la Polizia di Stato in tutta la provincia della gestione delle attività investigative, d’iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria, finalizzate alla individuazione dei responsabili dei reati ed alla raccolta delle relative fonti di prova .

Il Vice Commissario dott. Elena Solfanelli, nata il 20 luglio 1968 a San Giuliano Terme (PI) ricoprirà il delicato incarico di dirigente l’Ufficio Personale e quindi supervisionerà e gestirà tutti i procedimenti amministrativi relativi al personale della Polizia di Stato della provincia, comprese le Specialità ( formazione, valutazione, aspetti amministrativi e curriculari ) gestendo gli aspetti contrattuali della prestazione lavorativa ( orari, permessi, congedi, maternità, pensionamenti ) curando inoltre tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La sua esperienza lavorativa ha spaziato dalla Polizia Stradale alla Digos e da ultimo svolgeva le mansioni di Vice Responsabile la Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura di Pisa a contatto diretto con i Pubblici Ministeri.

Il Vice Commissario Roberta Falaschi, nata a Pontedera il 24 ottobre 1964, già funzionario addetto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - prima ancora aveva ricoperto incarichi di responsabilità con la qualifica di Ispettore presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa e presso la Squadra Mobile di Pisa e di Reggio Emilia - assume il ruolo di dirigente l’U.P.G.S.P. e quindi coordinando direttamente il personale che assicura il pronto intervento 24 ore su 24 con le pattuglie delle Volanti sul territorio e tramite la Sala Operativa (113/112 NUE). Nell’ambito delle competenze del suo nuovo incarico vi è anche la gestione di tutte le denunce presentate dai cittadini e che sono dirette alla Autorità Giudiziaria e la supervisione dei

risultati dei servizi di controllo del territorio effettuati dai Commissariati di Pontedera e di Volterra.

Gli incarichi che sono stati descritti brevemente sono molto importanti nell’ambito della articolazione di un Ufficio complesso come la Questura ed il Questore Rossi ha voluto rimarcare l’orgoglio e la soddisfazione provata sia per la nomina effettuata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza di un così giovane funzionario come il dott. NOCITA alla guida di una Squadra Mobile impegnativa come

quella della Questura di Pisa, e sia per il fatto che le due colleghe, il Vice Commissario Falaschi ed il Vice Commissario Solfanelli, entrambe pisane ed entrambe da poco entrate nel ruolo dei Funzionari di Polizia, provengono dal ruolo degli Ispettori - lo stesso con il quale il Questore Rossi ha iniziato la sua avventura nella Polizia di Stato - portandosi dietro nei loro nuovi incarichi un bagaglio di professionalità e umanità riconosciuto da tutti i colleghi e maturato per la maggior parte della loro carriera proprio presso la Questura di Pisa.

Fonte: Questura di Pisa

