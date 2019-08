Il prefetto Lega incontra l'ambasciatore dello Sri Lanka

Il prefetto Laura Lega ha ricevuto oggi a Palazzo Medici Riccardi l’ambasciatore dello Sri Lanka in Italia, Daya S.J. Pelpola, accompagnato dalla consorte e da funzionari diplomatici. Un incontro cordiale che ha rappresentato l’occasione per una riflessione sui rapporti amichevoli tra i rispettivi Paesi, confermando quello spirito di collaborazione che contraddistingue la reciproca relazione. La conversazione si è incentrata, in particolare, sulle questioni che interessano più da vicino la numerosa comunità cingalese che vive e lavora nella provincia fiorentina, distinguendosi per la sua operosità.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio Stampa

