Pusher non si fermano all'alt dei carabinieri, arrestati dopo la fuga

Tre giovani non si sono fermati all'alt intimato da una pattuglia dei carabinieri e sono stati arrestati. Si tratta di tre marocchini di 18, 21 e 24 anni, che poi sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti la notte scorsa.

I carabinieri stavano eseguendo un posto di controllo alla periferia di Altopascio e i tre non si sono fermati al loro alt. Ne è nato un inseguimento durante il quale i tre hanno gettato dal finestrino un involucro, risultato poi contenere pochi grammi di hashish. I carabinieri, una volta bloccata la vettura, hanno trovato in possesso dei tre anche 1.000 euro in contanti, una cifra notevole per dei giovani. Al termine del processo con rito direttissimo i tre stranieri hanno ciascuno patteggiato la pena di 4 mesi di reclusione.

Il denaro recuperato è stato confiscato, la droga destinata alla distruzione.

