Dai liquori ai pinoli, ladri seriali di supermercati: arrestato 23enne, complici in fuga

Ieri sera, intorno alle 19:30 circa, la polizia ha arrestato per furto all’interno dell’Esselunga di via Carlo del Prete a Lucca un cittadino rumeno, H.I.C. le iniziali, classe 1996. L’uomo aveva rubato 4 bottiglie di liquore e aveva oltrepassato le casse quando è stato fermato da personale della vigilanza e consegnato alla polizia.

Approfondendo la dinamica dei fatti, è emerso che il circuito di vigilanza dell'Esselunga regionale, aveva allertato tutte le filiali della presenza di 3 soggetti dediti a furti, fornendone le descrizioni. In effetti i 3 erano stati individuati ieri pomeriggio in via Carlo del Prete, ma mentre l'arrestato veniva fermato, gli altri due che avevano agito separatamente, hanno abbandonato i loro intenti criminosi e si sono allontanati.

Muniti della descrizione dei due, una Volante li ha scovati circa mezz’ora dopo a bordo di una macchina, una Station Wagon, a cui mancava il pianale del bagagliaio che alla vista appariva pieno di merce.

In particolare all’interno dell’autovettura in uso agli altri due connazionali dell’arrestato sono state rinvenute: 250 confezioni di pinoli, 74 confezioni di adesivo per protesi dentali, 30 scatolette di tonno, 9 bottiglie di cognac, per un valore totale di 2.340 euro.

Tutta la merce è risultata di proprietà di Esselunga, che nei prossimi giorni fornirà indicazioni esatte sui luoghi e sulle modalità dei furti. In attesa di queste verifiche i due soggetti, gravitanti nella provincia di Genova, dove probabilmente smerciano i pinoli, sono stati denunciati a piede libero per ricettazione. Stamattina si terrà la direttissima per l’arrestato.

Tutte le notizie di Lucca