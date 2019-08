A scuola di teatro con il Dramma Popolare di San Miniato

Il Dramma Popolare di San Miniato, fedele al suo programma di portare il teatro accanto alla gente, promuove l'apertura di un scuola di recitazione per bambini , adolescenti, adulti, i cui corsi avranno inizio il 18 Settembre 2019 presso i locali della Casa Culturale di San Miniato Basso.

Il progetto nasce da un accordo che il Dramma Popolare ha stipulato con la Casa Culturale nella persona del Presidente Marino Gori con l'intento di avviare quanti lo desiderino, all'esperienza emozionante , coinvolgente, della recitazione , sotto la guida esperta di Cristiano Mori.

Il Presidente del Dramma Popolare Marzio Gabbanini ha voluto con determinazione questa iniziativa, che porta l'emblema di un'Istituzione prestigiosa, qua l'è appunto il Dramma, per alimentare quanto più possibile in tutte le persone l'amore per il teatro, in particolare quello dello Spirito, capace di stimolare la riflessione insieme al piacere di vivere da vicino l'esperienza drammaturgica, unica nel suo genere.

Per iscriversi ai corsi e ricevere le necessarie informazione si invitano gli interessati a rivolersi alla segreteria del Dramma Popolare, tel: 0571400955.

Fonte: Ufficio Stampa

