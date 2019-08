Spacciava a domicilio in scooter: arrestato 45enne a Montelupo

Ieri pomeriggio i carabinieri di Montelupo Fiorentino hanno arrestato A.E.Y., marocchino di 45 anni, incensurato, per spaccio di stupefacenti. I militari, nei giorni scorsi, avevano notato un marocchino che, a bordo di uno scooter, più volte andava e veniva dalla località San Vito. Sospettando che stesse facendo consegne di stupefacenti a domicilio, i militari si sono appostati nei pressi dell’abitazione dove avevano visto andare il marocchino e hanno atteso che l’uomo arrivasse.

Alle 16.30 il marocchino è arrivato con lo scooter, è sceso e frettolosamente si è incamminato verso l’abitazione dove è entrato. Appena uscito i carabinieri lo hanno bloccato e hanno fatto irruzione nell’abitazione ove sul tavolo c’era ancora la droga appena ceduta dall’uomo ad un uomo e ad una donna (tre dosi di cocaina).

Nelle tasche del marocchino c’erano 100 euro appena ricevuti dalla coppia di clienti. La successiva perquisizione del pusher ha permesso di rinvenire altre 9 dosi della medesima sostanza mentre, presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 5.000 euro in contanti ritenuti proventi dell’attività illecita. Il marocchino è stato quindi arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata di oggi.

