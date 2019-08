Tenta rapina con siringa, arrestato a Firenze

Un 45enne italiano, armato di siringa avrebbe cercato di rapinare il titolare di un negozio in piazza Santa Felice a Firenze. Il titolare del negozio ha reagito e lo avrebbe messo in fuga. L'autore del mancato colpo è già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno identificato sulla base delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e sottoposto a fermo ieri, a due giorni di distanza dal mancato colpo. I militari fanno sapere che il 45enne è stato rintracciato in lungarno Santa Rosa ed è stato bloccato dopo aver tentato la fuga.

