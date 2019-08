ubata un'auto a una cittadina russa, la municipale la ritrova il giorno dopo

Nei giorni scorsi, durante l'attività di controllo del territorio effettuato dal personale della Polizia Municipale di Camaiore, la pattuglia Campinoti/Castagnoli, a seguito di una segnalazione di un cittadino, controllavano in località Tomeoni a Montebello un'automobile di grossa cilindrata (Audi Q2). Il personale pertanto attivava immediatamente i controlli di routine che vengono effettuati in questi casi e dai quali risultava che l’auto era stata oggetto di furto il giorno precedente nei confronti di una cittadina di nazionalità russa. Immediatamente l'auto veniva rimossa e messa a disposizione degli organi inquirenti e recentemente restituita dall'agente Campinoti che ha seguito la procedura.

"Mi complimento con il personale della Polizia Municipale di Camaiore – le parole del Comandante Barsuglia – che mette in campo quotidianamente un importante lavoro di verifica e controllo del territorio che vede coinvolte anche le zone meno frequentate. In particolare in questo caso le mie congratulazioni vanno agli agenti Campinoti e Castasgnoli, sottolineando però che solo grazie ad una stretta e proficua collaborazione con tutte le Forze di Polizia e con i controlli di Vicinato è possibile ottenere risultati tempestivi che vanno solo a vantaggio della collettività”

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio Stampa

