Auto si ribalta, conducente estratto dall'abitacolo

I Vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti poco prima della mezzanotte nel Comune di Fucecchio in Via Romana Lucchese altezza civico 171, per un incidente stradale di una autovettura, che per cause in corso di accertamento, si è ribaltata rimanendo sulla carreggiata.

I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno liberato il conducente dall'abitacolo e consegnato ai sanitari del 118. Al termine del soccorso, si è provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

Sul posto Carabinieri.

