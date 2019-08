Compra una bici da un uomo alla stazione, ma è rubata: la proprietaria la riconosce e scatta la denuncia

Se ne andava in giro per il centro di Firenze su una bici rubata, ma la proprietaria, una 28enne di Sesto Fiorentino, l'ha vista all'incrocio tra via Ghibellina e Verdi e ha sostenuto che il mezzo fosse il suo. A bordo del mezzo c'era uno studente indiano che, riconoscendo che la donna aveva la chiave del lucchetto della bici, ha acconsentito a restituirgliela. Il giovane non aveva rubato il mezzo, ma lo aveva comprato: alla polizia ha spiegato di aver comprato la bicicletta, come mezzo usato, da un africano alla stazione di Santa Maria Novella per 25 euro. È stato quindi denunciato per incauto acquisto, cioè per il reato di chi acquista un bene di sospetta provenienza furtiva o da altro illecito. La bici è risultata essere stata rubata lo scorso 20 luglio.

