Due giorni da bollino rosso in Toscana: la temperatura più alta registrata a Capraia e Limite (38,7°)

Primo dei due giorni da bollino rosso per le alte temperature in toscana, ed il monitoraggio regionale ci porta entro i valori previsti, senza fortunatamente superare la fatidica soglia dei 40 C°

Capraia e Limite, guida questa non invidiabile classifica con i suoi 38.7 C°. A ruota di solo un decimale troviamo Campi Bisenzio, Poggio a Caiano e Torrita di Siena con 38.6 C°. Chiude Terranova Bracciolini con 38.3 C°.

Queste le altre temperature registrate in Toscana.

Capoluoghi di provincia:

Arezzo 35.9 C°

Firenze Peretola 38.0 C°

Grosseto 32.0 C°

Livorno 31.3 C°

Lucca 36.2 C°

Massa 32.5 C°

Pisa 34.2 C°

Pistoia 35.3 C°

Prato 37.3 C°

Siena 37.3 C°

Altre stazioni attorno a noi:

Artimino 37.3 C°

Bientina 36.6 C°

Capraia e Limite 38.7 C°

Carmignano 36.6 C°

Cerreto Guidi 37.0 C°

Empoli 35.5 C°

Fucecchio 36.7 C°

Montalbano 35.0 C°

Montespertoli 37.9 C°

la giornata di domani

Per quanto riguarda la giornata di domani, attendiamo un cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, velato dal pomeriggio con nubi temporaneamente più consistenti.

Venti: deboli occidentali.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime senza variazioni di rilievo con punte di 37-38 gradi nelle pianure dell'interno, 31-32 gradi lungo la costa. Ricordiamo che i valori massimi saranno di circa 5-6 gradi superiori alle medie stagionali.

La tendenza per martedì 13 agosto vede le temperature minime stazionarie o in lieve aumento sulle zone del senese e del grossetano, massime in calo anche di 3-4 gradi nell'interno, 1-2 gradi lungo la costa, con punte di circa 34 gradi nelle pianure interne.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti domani, ultima giornata di monitoraggio regionale collegato a questa terza ondata di calore, fortunatamente di minor durata rispetto alle precedenti.

