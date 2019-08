Firenze si sveglia con i rintocchi della Martinella: 75 anni fa la liberazione dai nazifascisti

Firenze si è svegliata questa mattina con i rintocchi della campana della Martinella, celebrando come da tradizione l'anniversario dell'insurrezione di Firenze l'11 agosto 1944 contro le truppe di occupazione nazifasciste. Sulla Torre di Arnolfo c'era anche il sindaco Dario Nardella che ha postato un video della campana che suona con un bellissimo scorcio di Firenze dall'alto.

"Ore 7, 11 agosto 1944. - scrive Nardella - I rintocchi della martinella svegliano Firenze e annunciano la liberazione dai nazifascisti. Non smetteremo mai di ringraziare gli uomini e le donne che hanno combattuto per il bene di tutti, non dimenticheremo il loro coraggio, il loro sacrificio. Viva la Liberazione!‬".

Con il sindaco era presente anche Matteo Renzi, lo ha annunciato lui stesso con un post su facebook: "Stamattina alle 7, in cima alla Torre di Arnolfo con il sindaco della città più bella del mondo. Perché oggi è il giorno della liberazione di Firenze dai nazisti e dai fascisti. E da senatore del mio collegio ho accompagnato Dario Nardella lassù, in cima a Palazzo Vecchio, a sentire i rintocchi della campana della Martinella che 75 anni fa urlò al mondo che Firenze era libera".

