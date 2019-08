Grande successo per Calici di stelle a Siena

"E’ stato un grande successo". Questo il commento dell’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli sulle presenze registrate ieri sera a “Calici di stelle”.

Sono state oltre 1300 le persone che si sono ritrovate, nelle varie location, per assistere alla magia delle stelle cadenti, assaggiare vini pregiati, vivere momenti d’arte e di gusto.

"La felice riuscita dell’evento, che vede il connubio tra arte e vini pregiati, è sicuramente da attribuire agli spazi di eccezione che la città ha messo a disposizione dei tantissimi visitatori. Aprire in notturna luoghi di grande suggestione come il Museo Civico, la Torre del Mangia, il Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, il Complesso museale S. Maria della Scala, Palazzo Sansedoni e la Galleria di Palazzo Patrizi, rappresenta una grande attrattiva per i vari pubblici, soprattutto quello giovanile. L’occasione per passare una serata diversa immersi nel “bello” contenuto nei vari scrigni d’arte senesi".

Fonte: Comune di Siena - Uffiico Stampa

