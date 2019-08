Il primo babbo single ad adottare due bambini è originario di Pisa

Il primo babbo single ad adottare due bambini. Giona Tuccini, 44 anni, originario della provincia di Pisa, e docente di italianistica a Città del Capo, si è vista riconosciuta dal Tribunale dei Minori di Roma l'adozione monoparentale di due bimbi, ammettendo la trascrizione di due sentenze di due giudici sudafricani. L'uomo ha doppia cittadinanza e vive stabilmente in Sud Africa dove la legge permette l'adozione monoparentale, ma con questa sentenza l'adozione è valida anche in Italia. I giudici hanno motivato la scelta in nome del "superiore interesse" dei due minori, orfani dalla nascita.

