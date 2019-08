Saharawi: 9 piccoli ambasciatori di pace in visita a Figline

Sono 9 i piccoli ambasciatori Saharawi (dagli 8 ai 12 anni) che oggi hanno fatto tappa a Figline, nell’ambito del progetto di accoglienza dell’associazione Saharawinsieme.

Si tratta di una onlus che da anni sostiene la causa dell’autodeterminazione di questo popolo e che si impegna ad ospitare ogni estate, su tutto il territorio nazionale, un gruppo di “piccoli delegati” in visita in Italia. Un modo per garantire a questi bambini e ragazzi – provenienti dalla Repubblica del Saharawi, che dal 1975 aspira al pieno riconoscimento internazionale e alla sovranità nazionale dopo l’occupazione militare da parte del Marocco - un periodo di svago e di socializzazione, oltre che per allontanarli dal deserto nel periodo più torrido dell’anno e per permettere loro di immergersi in un contesto diverso da quello abituale, potendo contare su un’alimentazione sana e su controlli sanitari.

Ad accoglierli nella sala consiliare di Figline, nel tardo pomeriggio di oggi, c’erano il vicesindaco Daniele Raspini e l’assessore alla Cooperazione internazionale, Simone Cellai, che a nome del Comune hanno donato loro un kit da disegno e che li accompagneranno a cena al Circolo Arci in località Stecco, a Figline.

“Non è la prima volta che il nostro Comune ospita un’iniziativa del genere – hanno spiegato il vicesindaco Raspini e l’assessore Cellai – e ne siamo orgogliosi, perché grazie a questa visita abbiamo avuto la possibilità di rinnovare la solidarietà e la vicinanza della nostra comunità nei confronti del popolo Saharawi e di accoglierne il messaggio di Pace. Un sentito grazie all’associazione Saharawinsieme, che si impegna attivamente per replicare periodicamente questa iniziativa anche sul nostro territorio, e al circolo Arci dello Stecco, per l’ospitalità offerta ai bambini”.

Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno