Si è presentato ubriaco a casa della ex moglie per vedere il figlio minorenne. L'uomo, 31 anni, ha preso a calci e pugni la porta d'ingresso e poi, all'arrivo dei carabinieri avvertiti da alcuni vicini, li ha aggrediti brandendo un portaombrelli. L'uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto a Calenzano. Adesso si trova ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

