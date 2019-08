A Montaione 'Kalò Taxìdi', il viaggio alla scoperta della musica greca

Giovedì 15 agosto, alle ore 21:30 in Piazza della Repubblica, andrà in scena 'Kalò Taxìdi', Viaggio alla scoperta della musica greca. καλό ταξίδι (Kalò Taxìdi) significa buon viaggio e con questo augurio potrete partire all’ascolto del trio Alessia Anastassopulos - Alessandro Ottaviani - Emanuele Le Pera. Nato da un’amicizia e una passione per la musica tradizionale greca, Kalò Taxìdi viaggia con un forte senso di spirito nomade che lo porta a spostarsi e perlustrare diversi paesi, soprattutto dell’est Europa. La contaminazione culturale, la curiosità, il meravigliarsi del nuovo e del diverso sono i fondamentali tratti che spingono i tre a suonare insieme, per intraprendere con gli ascoltatori un viaggio indimenticabile…Kalò Taxìdi!

