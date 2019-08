Amata professoressa del 'Montale' muore a 65 anni: da anni lottava contro la malattia

Laura Malloggi, professoressa di lettere dell'Istituto Montale di Pontedera, si è spenta all'età di 65 anni, dopo una malattia che aveva da anni.

Come riportato dal quotidiano il Tirreno, La professoressa era amatissima e conosciuta in ambito professionale, dalla quale si era allontanata da tempo per colpa della malattia.

Laura lascia il marito e le due figlie, sostenuti in queste ore da moltissimi amici e colleghi. Il funerale è fissato per domani mattina al Duomo di Pontedera, dalle ore 10.

