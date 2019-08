Andrea Caponi atteso da tutti in campo: dopo l'infortunio, vicinanza per il capitano del Pontedera

Andrea Caponi, giocatore e capitano del Pontedera calcio, dopo l'infortunio di sabato durante la partita di Coppa Italia contro la Pistoiese, è ricoverato al Lotti in rianimazione. Come riportato dal quotidiano il Tirreno, dovrà subire operazioni al viso per ricostruirne la parte destra. Il centrocampista è stato trasportato accompagnato dal fratello, anche lui reduce anni fa da un incidente in campo, il solito stadio comunale Ettore Mannucci: "Sono schizzato in piedi. Non potevo crederci. Non volevo crederci. Mio fratello a terra per un colpo alla testa, nella stessa zona del campo dove ho rischiato di morire otto anni fa. É stato tremendo". Andrea ha riportato fratture allo zigomo, al naso e alla mandibola dopo una violenta botta alla testa con il difensore della Pistoiese.

Tantissimi i messaggi di solidarietà che stanno arrivando in queste ore all'amatissimo capitano della squadra amaranto, e le visite all'ospedale. Probabilmente il giocatore verrà trasferito a Cisanello, dove i medici valuteranno come intervenire sulle fratture.

Al momento non è possibile sapere quando la squadra e i tifosi riavranno il suo capitano, ma fra un paio di mesi Caponi riprenderà palla e continuerà nella guida della nuova stagione calcistica e, come affermato dal fratello Manuel: "Andrea è un lottatore, e tornerà alla grande. Ne sono sicuro".

