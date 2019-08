Bimbo di Empoli si ferisce per un tuffo in un torrente in Versilia

Un bambino di 10 anni di Empoli che era in villeggiatura in Versilia, è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Meyer di Firenze a causa dei traumi riportati in un tuffo alle cascate di Malbacco, in Alta Versilia.

Dopo il tuffo il bambino avrebbe accusato dolori toracici, non è ancora chiaro se abbia avuto un impatto con le rocce. Sul posto, per il recupero sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, e la stazione di Querceta del soccorso alpino e speleologico. Al Meyer il bambino è stato portato in condizioni stabili e proseguono gli accertamenti medici.

L'incidente intorno alle 13.50 a Seravezza. Il bambino è arrivato al Meyer in codice rosso.

Notizia in aggiornamento

Tutte le notizie di Empoli