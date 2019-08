Due bombe della Seconda guerra mondiale a Orbetello, una al fosforo

Sono state trovate 2 bombe della Seconda guerra mondiale a Orbetello.

Uno dei due ordigni è una bomba al fosforo. Sono stati trovati a La Selva, nel comune di Orbetello da due contadini mentre stavano arando un campo. Sul posto è subito intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Orbetello che ha transennato l'area mettendo in sicurezza la zona in attesa degli artificieri che per bonificare la zona faranno brillare in sicurezza le due bombe.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Tutte le notizie di Orbetello