Bussolin e Ruggiero (Lega): "Vandalismo sulla riva del Mugnone, dove sono le telecamere di sicurezza?"

Manfredi Ruggiero, Capogruppo della Lega al Quartiere 2, denuncia atti vandalici sulle sponde del Mugnone.

“È inaccettabile vedere beni demaniali pubblici imbrattati con scritte anarchiche e volgari” dichiara insieme al capogruppo a Palazzo Vecchio Federico Bussolin. Dalla denuncia sui social è partita la proposta di interrogare l’amministrazione sull’installazione di telecamere di sicurezza per individuare gli autori di questi atti e punirli.

“L’amministrazione può aiutare chi di dovere ad individuare i responsabili di questi atti, per questo presenterò un’interrogazione al Consiglio di Quartiere 2 per chiedere l’installazione di telecamere di sicurezza in zona Cure”, afferma Ruggiero.

“C’è chi si diverte anche a incendiare dei cassonetti, ignorare il problema banalizzerà questi episodi e incentiverà i prossimi teppisti a fare altrettanto. Partiamo con la Zona Cure, ma estendiamo l'azione di contrasto anche ad altre aree del Quartiere che sono preda dell’illegalità”. Concludono Bussolin e Ruggiero.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

