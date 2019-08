Caldo: Capraia e Limite record in Toscana, massime in calo nei prossimi giorni

Davvero effimere le differenze fra i valori massimi della giornata di ieri e quelli odierni.

Capraia e Limite, guida ancora la classifica delle località più calde della Toscana con i suoi 38.6 C°, solo un decimo di grado in meno rispetto a ieri ma tassi di umidità come da previsione ben più alti.

A ruota di solo un decimale anche oggi troviamo Poggio a Caiano con 38.5 e Quarrata con 38.4 C°. Chiude Collesalvetti con 38.2 C°

Queste le altre temperature registrate in Toscana.

Capoluoghi di provincia:

Arezzo 35.0 C°

Firenze Peretola 37.0 C°

Grosseto 35.0 C°

Livorno 33.5 C°

Lucca 33.2 C°

Massa 30.5 C°

Pisa 34.5 C°

Pistoia 35.3 C°

Prato 37.0 C°

Siena 35.8 C°

Altre stazioni attorno a noi:

Artimino 37.3 C°

Bientina 36.6 C°

Capraia e Limite 38.7 C°

Carmignano 36.6 C°

Cerreto Guidi 36.8 C°

Empoli 36.2 C°

Fucecchio 37.3 C°

Montalbano 35.3 C°

Montespertoli 35.4 C°

Per la giornata di domani martedì 13 agosto, cielo poco nuvoloso per modeste velature in transito. In serata aumento della nuvolosità anche di tipo basso con possibilità di locali rovesci.

Venti: venti occidentali tra deboli e moderati nelle zone interne. Rinforzi fino a localmente forti su Arcipelago, costa e versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino.

Mari: generalmente mossi, in particolare a nord di Capraia dove potranno risultare molto mossi a largo in particolar modo nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo di 3-4 gradi nell'interno, generalmente stazionarie lungo la costa (punte di circa 34 gradi nelle pianure interne).

Con la giornata di oggi si chiude il monitoraggio regionale collegato all’ondata di calore di questi ultimi giorni.

