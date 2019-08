Maltempo in Valdelsa, senza linea telefonica da 16 giorni. L'azienda: "Provvederemo subito"

In seguito al maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Valdelsa, un gruppo di residenti di Certaldo è rimasto senza linea telefonica fissa e senza linea internet. I fatti risalgono a 16 giorni fa. I residenti di via Piandisotto, che si trovano a circa 1 km dalla centralina e in altre zone vicine sono stati colpiti dal malfunzionamento e con i telefoni muti.

La segnalazione è arrivata a gonews.it da uno dei residenti rimasti senza linea per oltre due settimane.

Gli utenti hanno contattato l'azienda telefonica che ha fatto sapere in un primo momento che i tecnici sono all'opera per porre rimedio al grosso guasto.

Gonews.it ha sentito l'azienda telefonica Tim che ha assicurato un tempestivo intervento e una veloce risoluzione.

