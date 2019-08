Colpisce la sua vittima a calci e con una sedia per rapinarla, arrestato 25enne

I carabinieri del Norm di Pistoia, nella tarda serata di ieri sono intervenuti in via XX settembre per un’aggressione a scopo di rapina avvenuta in una kebabberia. La vittima, un cittadino albanese 59enne, era seduta a uno dei tavoli esterni dell’esercizio quando è stata improvvisamente aggredita da S.E.O., 25enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con svariati precedenti di polizia a suo carico, scaraventata per terra e colpita più volte con calci e con una sedia.

L’aggressore, mentre il 59enne era dolorante e stordito ancora steso al suolo, è riuscito a sfilargli il marsupio dandosi subito dopo ad una precipitosa fuga. Il fatto è stato segnalato al 112 da alcuni cittadini in transito e una pattuglia del Norm dopo alcuni minuti è riuscita a rintracciare l’aggressore in via Atto Vannucci e a bloccarlo.

Il giovane aveva ancora con sé il marsupio della vittima che è stato recuperato e restituito al 59enne il quale è dovuto ricorrere alla cure del pronto soccorso di Pistoia per un trauma cranico non grave e una ferita lacero contusa alla testa. Il rapinatore, subito dopo l’arresto, è stato colto da una forte agitazione psicomotoria ed è anche lui stato trasportato al San Jacopo dove si trova tuttora ricoverato in osservazione e piantonato dai militari. All’atto delle dimissioni sarà condotto al Santa Caterina. Nei suoi recenti trascorsi vi sono altre due rapine commesse nel 2018 a Prato ai danni di un privato cittadino e nel 2019 in provincia di Brescia ai danni di un esercente, entrambe perpetrate con modalità violente

