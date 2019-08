Colpisce ripetutamente alla testa lo zio e lo manda in ospedale: si cerca una giovane

Avrebbe colpito alla testa lo zio di 53 anni ferendolo, poi si è data alla fuga. Sono in corso le ricerche di una giovane che ieri sera in via Zanardelli a Viareggio ha colpito ripetutamente alla testa con un oggetto contundente lo zio. A chimera i carabinieri è stato proprio l'uomo che h ariportato ferite alla testa ed è dovuto ricorrere alel cure del pronto soccorso dell'ospedale Versilia. È stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni. I carabinieri hanno ascoltato dei testimoni e stanno indagando.

