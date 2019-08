Paura nella notte a Castelfiorentino. Il controsoffitto di un appartamento di via Tilli è crollato intorno alle ore 4. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi. Un uomo, rimasto coinvolto nel crollo, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Al momento non sono chiare le sue condizioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

