Due anni dalla morte di Niccolò Ciatti. La politica: "Colpevoli paghino"

A due anni esatti dalla morte di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino deceduto il 12 agosto 2017 dopo essere stato pestato a morte in una discoteca spagnola, a Lloret de Mar, il sindaco di Firenze Dario Nardella dichiara: "Se penso ad un'ingiustizia, senza dubbio penso a quello che è successo a Niccoló Ciatti. Sono stato e sarò sempre vicino alla sua famiglia, anche in sede processuale, perché sia fatta giustizia, perché i colpevoli paghino. Per Niccolò, per i suoi amici, per tutti noi".

Fratelli d'Italia: "Giustizia per Niccolò Ciatti"

"Sono passati due anni dalla assurda morte di Niccolò Ciatti, un ragazzo per bene che abitava a Scandicci e lavorava a Firenze. Niccolò è stato ucciso barbaramente in Spagna mentre era in vacanza, per futili motivi, da due ceceni richiedenti asilo in Francia ma in vacanza pure loro a Lloret de Mar.

Tutta Fratelli d'Italia Firenze si stringe attorno alla famiglia nell'anniversario della morte di Niccolò e chiede a gran voce giustizia alle autorità spagnole". Questa la dichiarazione del capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi.

