Ferragosto No Stop: torna la festa dell'estate al Parco di Serravalle

Ferragosto in città? Non preoccupatevi, al Parco di Serravalle arriva il Ferragosto No Stop!

Come ogni anno, il festival delle Pubbliche Assistenze Riunite ha riservato un evento molto speciale per tutti coloro che non avranno la possibilità di passare il Ferragosto al mare o in qualche località di villeggiatura. O anche per coloro che invece avranno voglia di passare un 15 Agosto fuori dagli schemi tradizionali.

Si parte intorno alle 13, con il tradizionale pranzo di Ferragosto in compagnia. Nel pomeriggio intrattenimento e animazione per tutte le età.

Il gran finale sarà però la sera, a partire dalle 21, con lo spettacolo del Mamamia on Tour, che torna ad Empoli, dopo il grande successo di qualche anno fa, per la Notte Rosa.

Uno spettacolo per chi ha voglia di passare una serata di divertimento e senza pensieri.

A mezzanotte, inoltre, per chiunque lo vorrà, sarà preparata una spaghettata.

Impossibile mancare! Ci vediamo Giovedì 15 Agosto per tutto il giorno al Parco di Serravalle, a Empoli!

Fonte: ANPAS Empoli

